Gp Portimao: Hamilton domina, 97a vittoria in carriera (Di domenica 2 maggio 2021) Lewis Hamilton domina il Gp di Portimao e conquista la sua 97a vittoria in Formula Uno. Secondo Verstappen, terzo Valtteri Bottas. Delude la Ferrari che vede Leclerc terminare in sesta posizione mentre Sainz conclude il gran premio fuori dalla zona punti. Gp Portimao: cosa è successo? Sotto il sole portoghese, Lewis Hamilton conquista la 97a vittoria in carriera a discapito di Max Verstappen e del poleman Valtteri Bottas. Era stata buona la partenza del finlandese che era riuscito a chiudere gli spazi al britannico e all’olandese. Ottima invece la partenza di Sainz che sfrutta al meglio le gomme rosse per sorpassare Sergio Perez ed ottenere la quarta posizione. Fatica Charles Leclerc con gomma gialla. Parte forte anche Lando Norris che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Lewisil Gp die conquista la sua 97ain Formula Uno. Secondo Verstappen, terzo Valtteri Bottas. Delude la Ferrari che vede Leclerc terminare in sesta posizione mentre Sainz conclude il gran premio fuori dalla zona punti. Gp: cosa è successo? Sotto il sole portoghese, Lewisconquista la 97aina discapito di Max Verstappen e del poleman Valtteri Bottas. Era stata buona la partenza del finlandese che era riuscito a chiudere gli spazi al britannico e all’olandese. Ottima invece la partenza di Sainz che sfrutta al meglio le gomme rosse per sorpassare Sergio Perez ed ottenere la quarta posizione. Fatica Charles Leclerc con gomma gialla. Parte forte anche Lando Norris che ...

