Giuseppe Conte supporta Fedez: "Io sto con lui, basta censure" (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo Laura Boldrini un altro famoso politico ha preso le difese di Fedez e del suo discorso fatto ieri sera al concerto del Primo Maggio. Giuseppe Conte su Twitter è stato chiaro e sintetico: "Io sto con Fedez, nessuna censura". Non mi stupisce, alla fine Giuseppe Conte è lo stesso che l'anno scorso… Io sto con #Fedez. Nessuna censura. pic.twitter.com/Dr1JWjiHwN — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 2, 2021 02 Maggio 2021 Giuseppe Conte dà il suo endorsement a Fedez pic.twitter.com/4yfx3luIz9 — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) May 2, 2021 Un altro esponente del Movimento 5 Stelle ha supportato Fedez e le sue ...

