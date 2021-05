F1, Valtteri Bottas lo scudiero perfetto. E Hamilton ringrazia (Di domenica 2 maggio 2021) Gare come il Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula Uno di oggi spiegano perfettamente la differenza tra un pilota normale ed un campione. Lo hanno dimostrato perfettamente i due piloti della Mercedes. Lewis Hamilton è andato a prendersi di forza la seconda vittoria della stagione e, soprattutto, la numero 97 della sua carriera, dall’altra parte del box, invece, Valtteri Bottas ha mancato l’ennesima chance della sua carriera. Il finlandese scattava dalla pole position e, nei primi giri della gara di Portimao, ha dato la sensazione di essere carico e concentrato per andare a rilanciarsi in questa annata che, per il momento, lo ha visto ben poco protagonista. Nel breve volgere di poche tornate, invece, Lewis Hamilton (dopo essersi liberato di Max Verstappen) affonda l’attacco e lo passa. Da quel momento la gara ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Gare come il Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula Uno di oggi spiegano perfettamente la differenza tra un pilota normale ed un campione. Lo hanno dimostrato perfettamente i due piloti della Mercedes. Lewisè andato a prendersi di forza la seconda vittoria della stagione e, soprattutto, la numero 97 della sua carriera, dall’altra parte del box, invece,ha mancato l’ennesima chance della sua carriera. Il finlandese scattava dalla pole position e, nei primi giri della gara di Portimao, ha dato la sensazione di essere carico e concentrato per andare a rilanciarsi in questa annata che, per il momento, lo ha visto ben poco protagonista. Nel breve volgere di poche tornate, invece, Lewis(dopo essersi liberato di Max Verstappen) affonda l’attacco e lo passa. Da quel momento la gara ...

