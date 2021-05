Donnarumma lascia in lacrime l’incontro con i tifosi: la situazione (Di domenica 2 maggio 2021) «Non puoi giocare con la Juve»: Donnarumma in lacrime a Milanello. Il confronto coi tifosi rossoneri Emergono nuovi dettagli sull’incontro tenutosi ieri tra Gigio Donnarumma e i tifosi del Milan. Secondo il corriere.it, il portiere rossonero avrebbe lasciato in lacrime l’incontro in cui i tifosi della Curva Sud gli avrebbero intimato di fare chiarezza sul suo futuro o di non giocare la partita contro la Juventus, tra l’altro decisiva nella corsa Champions. L’estremo difensore si sarebbe sentito costretto dal club ad accettare il duro faccia a faccia. Intanto la situazione sul suo rinnovo resta in stallo: Mino Raiola, chiede un ingaggio non inferiore a 10 milioni di euro netti a stagione per prolungare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) «Non puoi giocare con la Juve»:ina Milanello. Il confronto coirossoneri Emergono nuovi dettagli sultenutosi ieri tra Gigioe idel Milan. Secondo il corriere.it, il portiere rossonero avrebbeto inin cui idella Curva Sud gli avrebbero intimato di fare chiarezza sul suo futuro o di non giocare la partita contro la Juventus, tra l’altro decisiva nella corsa Champions. L’estremo difensore si sarebbe sentito costretto dal club ad accettare il duro faccia a faccia. Intanto lasul suo rinnovo resta in stallo: Mino Raiola, chiede un ingaggio non inferiore a 10 milioni di euro netti a stagione per prolungare ...

