Ddl Zan, il senatore Pillon 'sfida' Fedez: 'Ti aspetto per un confronto diretto, ma intanto prego per te' (Di domenica 2 maggio 2021) Proseguono, a un giorno di distanza, le reazioni al discorso fatto da Fedez sul palco del Concertone di piazza San Giovanni, a Roma, in occasione del 1° Maggio. Il rapper aveva puntato il dito contro alcuni esponenti della Lega, facendo nomi e cognomi, accusandoli di omofobia e di ostacolare l'approvazione del Ddl Zan. Fedez riportava le loro frasi choc e le scuse per cui il Governo ha finora rimandato l'approvazione del decreto, senza lasciarsi intimorire dal tentativo di censura della Rai. Le parole di Fedez "Hanno detto che ci sono altre priorità in questo momento di pandemia rispetto al ddl Zan, e allora vediamole queste priorità: Il Senato non ha avuto tempo per il ddl ZAN perché doveva discutere l'etichettatura del vino, la riorganizzazione del Coni, l'indennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano e per non farsi mancare ...

