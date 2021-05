Dalla Venier una stoccata a Fedez? "Io e gli omosessuali, come funzionava ai miei tempi": parole pesantissime (Di domenica 2 maggio 2021) Anche a Domenica In è stato sfiorato il caso di Fedez, della Lega e della Rai quando in studio da Mara Venier sono entrate Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quest'ultima ha esordito elogiando la padrona di casa, che ha sposato certe cause in tempi non sospetti e soprattutto molto più complicati di quelli attuali. “Sei sempre stata al fianco delle nostre lotte, quando non era di moda”, ha dichiarato Imma Battaglia. La Venier ha gonfiato il petto: “Bisognava avere coraggio, adesso è un po' più facile”. Non a caso poi Imma Battaglia ha ricordato com'era difficile ai tempi fare volontariato o sposare le cause degli omosessuali: “Si parlava dell'Aids come della malattia degli omosessuali”. A questo punto la padrona di casa è intervenuta di nuovo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Anche a Domenica In è stato sfiorato il caso di, della Lega e della Rai quando in studio da Marasono entrate Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quest'ultima ha esordito elogiando la padrona di casa, che ha sposato certe cause innon sospetti e soprattutto molto più complicati di quelli attuali. “Sei sempre stata al fianco delle nostre lotte, quando non era di moda”, ha dichiarato Imma Battaglia. Laha gonfiato il petto: “Bisognava avere coraggio, adesso è un po' più facile”. Non a caso poi Imma Battaglia ha ricordato com'era difficile aifare volontariato o sposare le cause degli: “Si parlava dell'Aidsdella malattia degli”. A questo punto la padrona di casa è intervenuta di nuovo per ...

