Calcio: Conte, 'futuro? Ora godiamoci lo scudetto' (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - "Penso che in questo momento è giusto goderci questo scudetto. Non faremo l'errore di andare dietro a riunioni, liti eccetera. Abbiamo lavorato tanto, adesso da qui alla fine del campionato ci sarà tempo per fare tutte le cose che devono essere fatte. Niente e nessuno cercherà di rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo goderci coi nostri tifosi". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ai microfoni di 90° minuto, dopo la vittoria dello scudetto, in merito al suo futuro.

