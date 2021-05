Verstappen butta la pole, Hamilton la sfiora, Bottas beffa tutti (Di sabato 1 maggio 2021) Ci si aspettava la pole numero 100 di Hamilton, o in alternativa Verstappen davanti. E invece Bottas (1'18"348) ha fatto maramao a tutti, prendendosi la pole position per sette millesimi appena sul ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) Ci si aspettava lanumero 100 di, o in alternativadavanti. E invece(1'18"348) ha fatto maramao a, prendendosi laposition per sette millesimi appena sul ...

A Imola Verstappen vince davanti a Hamilton, quarta e quinta le Ferrari ...campione del mondo attacca Sainz che reagisce da campione ma il giro successivo non può nulla e Hamilton si butta all'inseguimento di Leclerc che non riesce ad avvicinare Norris, mentre Verstappen è ...

Ci si aspettava la pole numero 100 di Hamilton, o in alternativa Verstappen davanti. E invece Bottas (1'18"348) ha fatto maramao a tutti, prendendosi la pole position per sette millesimi appena sul campione del mondo attacca Sainz che reagisce da campione ma il giro successivo non può nulla e Hamilton si butta all'inseguimento di Leclerc che non riesce ad avvicinare Norris, mentre Verstappen è