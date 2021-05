Uomini e Donne, Ursula Bennardo confessa: “Grossi problemi con Sossio” (Di sabato 1 maggio 2021) Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno qualche problema di comunicazione? Hanno caratteri troppo diversi tra loro? È quello che ha raccontato la ex dama di Uomini e Donne durante un’intervista. I due, comunque, sono pronti a convolare a nozze, ed hanno pronta la lista degli invitati. Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono intenzionati a sposarsi appena la pandemia lo permetterà. Ma l’ex dama pugliese, durante un’intervista ha raccontato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 1 maggio 2021)Aruta hanno qualche problema di comunicazione? Hanno caratteri troppo diversi tra loro? È quello che ha raccontato la ex dama didurante un’intervista. I due, comunque, sono pronti a convolare a nozze, ed hanno pronta la lista degli invitati.Aruta sono intenzionati a sposarsi appena la pandemia lo permetterà. Ma l’ex dama pugliese, durante un’intervista ha raccontato Articolo completo: dal blog SoloDonna

