Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 18:10 (Di sabato 1 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno per un’apertura l’Italia raggiunto il target di 500.000 somministrazioni anti-covid in un giorno il tasso di positività Nazionale scende al 3,9% mentalità le lo 085 indice di contagio altri 163 i decessi da lunedì Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia Le altre restano Gialle per occupa di emergenza covid in India Che oggi ha assegnato un nuovo mondiale di oltre 400 mila contagi in un giorno e né l’ennesimo incendio in ospedale del paese asiatico sono morti 12 pazienti affetti di coronavirus 2:30 autorizza intanto l’uso di emergenza del vaccino moderna per fornire distanza enti regolatori nazionali migranti notte di sbarchi a Lampedusa Dov’è con a quattro diverse imbarcazioni sono approdati 532 profughi a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno per un’apertura l’Italia raggiunto il target di 500.000 somministrazioni anti-covid in un giorno il tasso di positività Nazionale scende al 3,9% mentalità le lo 085 indice di contagio altri 163 i decessi da lunedì Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia Le altre restano Gialle per occupa di emergenza covid in India Che oggi ha assegnato un nuovo mondiale di oltre 400 mila contagi in un giorno e né l’ennesimo incendio in ospedale del paese asiatico sono morti 12 pazienti affetti di coronavirus 2:30 autorizza intanto l’uso di emergenza del vaccino moderna per fornire distanza enti regolatori nazionali migranti notte di sbarchi a Lampedusa Dov’è con a quattro diverse imbarcazioni sono approdati 532 profughi a ...

