Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 12:10 Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l'ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Primo Maggio festa dei Lavoratori l'Italia affronta la festività in semilibertà atteso il tutto esaurito tre mete turistiche e culturali del paese le forze dell'ordine intensificheranno i controlli anti assembramento previsti temporali al nord e venti forti al centro allerta Gialla in Emilia Romagna Veneto Lombardia e Piemonte intanto L'Italia ha raggiunto il target di 500.000 vaccinazioni anti covid al giorno tasso di positività in discesa altre 9% risale l'indice RTA ozero 85263 decessi nelle Ultime 24 ore da lunedì cambieranno colori in Alcune regioni Val d'Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni resteranno Gialle inGiappone forte scossa di terremoto magnitudo 68

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Huawei Assistant si aggiorna con nuovo look e funzioni ...in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant Feed " Il news - feed nella parte inferiore dello schermo di Huawei Assistant aiuta gli utenti a rimanere aggiornati con le ultime notizie ...

Australia: multa o prigione per chi torna da India LE ULTIME NOTIZIE World Australia: multa o prigione per chi torna da India 1 Maggio 2021 Gli australiani che tornano dall'India, travolta da centinaia di migliaia di contagi covid al giorno, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera L’Australia vieta il rientro dall’India Chi trasgredisce finisce in carcere Da lunedì prossimo entra in vigore una legge molto dura: previste anche multe di oltre 42mila euro. Sono novemila i cittadini australiani che si trovano nel Paese asiatico ...

Gli ultimi sbarchi di migranti sulle coste italiane A Lampedusa durante la notte sono approdati 532 migranti a bordo di quattro diverse imbarcazioni. Mentre il pattugliatore della Marina militare italiana, 'Comandante Foscari', con a bordo 49 persone, ...

