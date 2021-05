Tennis: Internazionali d’Italia con il pubblico, via libera dal Cts (Di sabato 1 maggio 2021) Il Cts ha dato per il pubblico agli Internazionali d’Italia. Ok al 25% della capienza a partire dagli ottavi di finale, dal giovedì alla domenica La stagione sul rosso del Tennis entra nel vivo. Da domani si gioca il Masters 1000 di Madrid, che si concluderà con la finale del 9 maggio. Dopodiché sarà il turno di Roma con gli Internazionali d’Italia, che si giocheranno dal 10 al 16 maggio. Cosi come già accaduto lo scorso anno, al Foro Italico si giocherà con una ridotta presenza di pubblico. Gli Internazionali d’Italia, infatti, cosi come la finale di Coppa Italia tra Juventus-Atalanta, hanno ottenuto una deroga sul decreto riaperture, che stabilisce che si può tornare a seguire eventi sportivi dal vivo solo dal 1° giugno. Il ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Il Cts ha dato per ilagli. Ok al 25% della capienza a partire dagli ottavi di finale, dal giovedì alla domenica La stagione sul rosso delentra nel vivo. Da domani si gioca il Masters 1000 di Madrid, che si concluderà con la finale del 9 maggio. Dopodiché sarà il turno di Roma con gli, che si giocheranno dal 10 al 16 maggio. Cosi come già accaduto lo scorso anno, al Foro Italico si giocherà con una ridotta presenza di. Gli, infatti, cosi come la finale di Coppa Italia tra Juventus-Atalanta, hanno ottenuto una deroga sul decreto riaperture, che stabilisce che si può tornare a seguire eventi sportivi dal vivo solo dal 1° giugno. Il ...

