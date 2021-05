Milan | Mandzukic non convocato per una bronchite | le ultime

(Di sabato 1 maggio 2021) Mariofuori dalla lista dei convocati per il match deldi questa sera contro il Benevento. Ecco il motivo Marionon ci sarà per il match delcontro il Benevento. Stefano Pioli dovrà fare a meno dell’attaccante croato per la sfida di questa sera a San Siro. L’attaccante è l’unico assente nella lista dei convocati rossoneri. TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS24 Il motivo dell’indisponibilità del classe ’86 è una, anche se probabilmente non sarebbe comunque sceso in campo per via di qualche problema fisico accusato nel match contro la Lazio L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore delinfatti non potrà contare su, titolare contro la Lazio domenica scorsa. Il croato non è stato neanche convocato. Questa la lista per stasera PORTIERI A. Donnarumma, ...Spread the love Ilrecupera Zlatan Ibrahimovic per la sfida con il Benevento,...Mario Mandzukic fuori dalla lista dei convocati per il match del Milan di questa sera contro il Benevento. Ecco il motivo Mario Mandzukic non ci sarà per il match del Milan contro il Benevento. Stefan ...Mario Mandzukic è costretto a dare di nuovo forfait. L'attaccante croato, che puntava al riscatto in queste ultime gare di campionato dopo i tanti stop degli ultimi mesi, non è stato convocato per la ...