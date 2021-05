Leonardo Lamacchia | chi è il cantautore di Amici 20 | vita privata e carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Nato a Bari nel 1994,ha 26 anni. Da due vive a Milano dove si è trasferito in cerca di fortuna. Laureato in Disegno industriale presso l’Università degli studi di Bari, il giovane– pur assecondando la sua passione per la musica – non ha mancato di rimboccarsi le maniche per mantenersi. Per non pesare sulla sua famiglia,ha svolto diversi lavori: dal cameriere all’operatore di call center, dall’addetto al volantinaggio al barista fino al commesso. Lavorava proprio in una profumeria quando arrivò l’occasione di Sanremo Giovani. Era il 2017 eaveva 22 anni quando si classificava quarto nella sezione Nuove Proposte del Festival, con il brano Ciò che resta. Fu allora che lasciò il lavoro per inseguire il sogno, ma lamusicale ...