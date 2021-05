Le famiglie spezzate di chi decide di parlare delle atrocità nello Xinjiang (Di sabato 1 maggio 2021) La scorsa settimana il Parlamento inglese ha votato all’unanimità una mozione, sostenuta dal deputato dei conservatori Nusrat Ghani, che definisce quello perpetrato nello Xinjiang contro la minoranza etnica degli uiguri un “crimine contro l’umanità e genocidio”. Rahima Mahmut, cantante, attivista e direttrice del World Uyghur Congress per il Regno Unito, spiega al Foglio che quel voto del Parlamento è stato molto influenzato dalla decisione di Pechino del 25 marzo scorso, quando la Cina ha imposto sanzioni contro nove persone e quattro organizzazioni britannici, tra cui un diversi parlamentari, un accademico e anche l’avvocato per i diritti umani Geoffrey Nice. Sono tutti accusati dalla Cina di diffondere “bugie e disinformazione” sullo Xinjiang. “Quell’azione ha ricevuto una grande attenzione mediatica”, dice Mahmut, che è nata a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) La scorsa settimana il Parlamento inglese ha votato all’unanimità una mozione, sostenuta dal deputato dei conservatori Nusrat Ghani, che definisce quello perpetratocontro la minoranza etnica degli uiguri un “crimine contro l’umanità e genocidio”. Rahima Mahmut, cantante, attivista e direttrice del World Uyghur Congress per il Regno Unito, spiega al Foglio che quel voto del Parlamento è stato molto influenzato dalla decisione di Pechino del 25 marzo scorso, quando la Cina ha imposto sanzioni contro nove persone e quattro organizzazioni britannici, tra cui un diversi parlamentari, un accademico e anche l’avvocato per i diritti umani Geoffrey Nice. Sono tutti accusati dalla Cina di diffondere “bugie e disinformazione” sullo. “Quell’azione ha ricevuto una grande attenzione mediatica”, dice Mahmut, che è nata a ...

