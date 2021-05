Flash News di Sabato 1 Maggio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 maggio 2021) Un messaggio di fiducia ma anche un appello all’unità quello lanciato dal Presidente della Repubblica, in occasione della tradizionale cerimonia al Quirinale per il primo. “Dopo la crisi legata alla pandemia, sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza”, ha detto Mattarella. Poi il passaggio alle istituzioni Europee, “baluardo di democrazia e libertà. Inaccettabile ogni attacco che punti ad indebolirle”; Le federazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL in piazza con tre manifestazioni unitarie, programmate in tre luoghi simbolo: alle acciaierie di Terni, alla sede Amazon di Passo Corese in provincia di Rieti e all’ospedale dei Castelli a Fontana di Papa, vicino Roma; Lo slogan scelto quest’anno dai sindacati è “l’Italia sicura con il lavoro”. Il segretario della CGIL, Landini, ha detto “è il momento dei vaccini, non di licenziare” Per Bombardieri ...