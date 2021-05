MediasetTgcom24 : Doppio Gratta e Vinci milionario, la procura: 'E' stata solo fortuna' | I soldi tornano al muratore brasiliano… - Piergiulio58 : Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna.???? - amy_mey4 : RT @SkyTG24: Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna - SkyTG24 : Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna - Alfonso0070 : RT @occhio_notizie: Il 40enne aveva comprato due biglietti milionari in meno di un mese, ma dagli accertamenti non è emersa nessuna irregol… -

VERONA - Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al 'e Vinci', sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che ha archiviato il fascicolo di inchiesta. Nessun ...Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al 'e Vinci', sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che al ' Corriere del Veneto ' ha riferito di aver ...Il sostituto procuratore: nessun riscontro su presunte soffiate. Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al 'Gratta e Vinci', sequestrati per accertame ...Lo scorso 4 febbraio aveva vinto un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria nel modenese, poi il 24 dello stesso mese altri due milioni con un biglietto acquistato a Garda (Verona) a ...