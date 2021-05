Da Navalny a Meduza | così Mosca soffoca il dissenso

Leggi su formiche

(Di sabato 1 maggio 2021) Una sequenza di avvenimenti negli ultimi giorni rischia di condizionare pesantemente il confronto politico e sociale in Russia. Nello spazio di poco tempo vi son stati gli arresti a scoppio ritardato di chi aveva preso parte alle manifestazioni del 21 aprile, avvenuti casa per casa, poi la popolare testata indipendenteè stata dichiarata “agente straniero” e infine, l’inclusione da parte di Rosfinmonitoring (l’Agenzia di monitoraggio delle operazioni finanziarie) dei coordinamenti locali del movimento dinella lista delle organizzazioni terroristiche ed estremiste. Gli arresti casa per casa, soprattutto a, rappresentano una novità per certi versi tecnologica. Infatti, il sistema di riconoscimento facciale attivo in città, esteso a varie funzioni durante il 2020, dal controllo del rispetto delle misure di ...