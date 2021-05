Bonus TV 2021 e decoder di nuova generazione: come funziona e come ottenerlo. Modulo PDF (Di sabato 1 maggio 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del Bonus tv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nelper l'estensione deltv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei...

Advertising

zazoomblog : Bonus asilo nido Inps 2021: ecco requisiti scadenza quando e come fare domanda - #Bonus #asilo #2021: #requisiti - zazoomblog : Bonus baby-sitter 2021 Inps: a chi spetta come funziona e come richiederlo - GUIDA - #Bonus #baby-sitter #Inps:… - GuineeTags : RT @GDS_it: #Bonus #Covid19, Fials e Cobas: nessuna impugnativa? Ai lavoratori spettano 12 mensilità e non tre - GDS_it : #Bonus #Covid19, Fials e Cobas: nessuna impugnativa? Ai lavoratori spettano 12 mensilità e non tre… - linosegna : RT @nicomanetta1: Savona, il Consorzio Radio Taxi chiede uno sforzo alla Regione per il bonus: 'Sarebbe importante per noi se ricaricassero… -