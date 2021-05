Arbitri nella bufera, l’accusa: “Referti truccati per favorire la carriera” (Di sabato 1 maggio 2021) Due ex Arbitri di Serie B hanno denunciato la manipolazione dei Referti della Commissione Aia per consentire ad alcuni direttori di gara di ottenere deroghe e promozioni. Credit: PixabayIl sistema arbitrale italiano è entrato in una pericolosa bufera. Due tesserati Aia, Daniele Minelli e Niccolò Baroni, hanno denunciato alla procura di Roma un meccanismo messo in piedi per manipolare le graduatorie che consentono agli Arbitri di calcio di fare carriera e salire fino alla Serie A, dopo una prima trafila nei campionati minori. A rendere nota la vicenda è La Repubblica. Il fascicolo al vaglio della procura sarebbe di 7 pagine e otto allegati. Il quotidiano ha rivelato l’esistenza di una vera e propria chat segreta tra i componenti della Commissione arbitrale del campionato di Serie B, ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Due exdi Serie B hanno denunciato la manipolazione deidella Commissione Aia per consentire ad alcuni direttori di gara di ottenere deroghe e promozioni. Credit: PixabayIl sistema arbitrale italiano è entrato in una pericolosa. Due tesserati Aia, Daniele Minelli e Niccolò Baroni, hanno denunciato alla procura di Roma un meccanismo messo in piedi per manipolare le graduatorie che consentono aglidi calcio di faree salire fino alla Serie A, dopo una prima trafila nei campionati minori. A rendere nota la vicenda è La Repubblica. Il fascicolo al vaglio della procura sarebbe di 7 pagine e otto allegati. Il quotidiano ha rivelato l’esistenza di una vera e propria chat segreta tra i componenti della Commissione arbitrale del campionato di Serie B, ...

Paolo18030138 : RT @Boboj29: Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A”. E spunta Fourneau, l’arbitro del rigore, dell’espulsione di… - barman_73 : RT @Boboj29: Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A”. E spunta Fourneau, l’arbitro del rigore, dell’espulsione di… - aferraricislit2 : RT @Boboj29: Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A”. E spunta Fourneau, l’arbitro del rigore, dell’espulsione di… - Nephilim_Tuo : RT @Boboj29: Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A”. E spunta Fourneau, l’arbitro del rigore, dell’espulsione di… - cropyJ03 : RT @Boboj29: Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A”. E spunta Fourneau, l’arbitro del rigore, dell’espulsione di… -