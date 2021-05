Arbitri, l’inchiesta di ‘Repubblica’: valutazione falsate, i messaggi nella chat della Can B (Di sabato 1 maggio 2021) Farà discutere l’inchiesta de “La Repubblica“, che ha portato alla luce un episodio pieno di ombre che ha caratterizzato il mondo arbitrale. “Le chat segrete: truccano le carriere per arrivare in Serie A“, questo il titolo del quotidiano in merito a quanto accaduto l’anno scorso in Serie B. Gli Arbitri Daniele Minelli e Niccolò Baroni sono stati infatti dismessi dall’organico di Serie B per via delle peggiori valutazioni. I due hanno voluto vederci chiaro e, nonostante il loro ricorso sia stato respinto, non si sono dati per vinti. In particolare, ciò che non li convinceva era la scelta di tenere Ivan Robilotta, ultimo in graduatoria, ed Eugenio Abbattista, che aveva raggiunto la soglia massima di 8 stagioni. Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, i due hanno scoperto che Abbattista ha ricevuto un 8.70, valutazione ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Farà discuterede “La Repubblica“, che ha portato alla luce un episodio pieno di ombre che ha caratterizzato il mondo arbitrale. “Lesegrete: truccano le carriere per arrivare in Serie A“, questo il titolo del quotidiano in merito a quanto accaduto l’anno scorso in Serie B. GliDaniele Minelli e Niccolò Baroni sono stati infatti dismessi dall’organico di Serie B per via delle peggiori valutazioni. I due hanno voluto vederci chiaro e, nonostante il loro ricorso sia stato respinto, non si sono dati per vinti. In particolare, ciò che non li convinceva era la scelta di tenere Ivan Robilotta, ultimo in graduatoria, ed Eugenio Abbattista, che aveva raggiunto la soglia massima di 8 stagioni. Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, i due hanno scoperto che Abbattista ha ricevuto un 8.70,...

