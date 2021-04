Tangenti differite e zone grigie | così le porte girevoli diventano una variante della corruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) La ricerca scientifica avvalora l’idea che laabbia natura contagiosa. Diversi esperimenti di laboratorio dimostrano che gli individui esposti all’evidenza dell’altrui disonestà tendono quasi istantaneamente a disarmare i propri scrupoli morali, specialmente quando i cattivi esempi provengono dalle “alte sfere” del potere. Questo processo di “corrosione etica” è cumulativo: quelle che inizialmente sono marginali e circoscritte violazioni delle norme sociali di cooperazione, col tempo si stratificano in una dinamica di espansione progressiva. Fino al punto in cui la pratica, non trovando barriere nella legge, diventa “legge” essa stessa, non è più rilevata né stigmatizzata, tanto a livello individuale che collettivo. L’analogia tra i processi diffusivi del malaffare e quelli di un contagio virale dovrebbe far ...