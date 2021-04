SNAI – Serie A: Napoli-Cagliari, c'è solo l'«1» Inter a Crotone, il primo match point vale 1,22 (Di venerdì 30 aprile 2021) (Milano 30 aprile 2021) - Poche chance per i sardi, malgrado le tre vittorie consecutive: il successo degli azzurri, lanciatissimi nello sprint Champions, vale appena 1,38. I nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto già nel week end: quota rasoterra per il «2». Milan, il riscatto con il Benevento a 1,35. Milano, 30 aprile 2021 – Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al “Maradona”, dove il Napoli affronta il Cagliari e sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati da tre vittorie consecutive, con un nuovo risultato positivo potrebbero abbandonare la terz'ultima piazza. Il pronostico degli analisti SNAI non lascia però molte chance agli ospiti, visto che la vittoria del Napoli è data a un modesto 1,38, mentre il «2» ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) (Milano 30 aprile 2021) - Poche chance per i sardi, malgrado le tre vittorie consecutive: il successo degli azzurri, lanciatissimi nello sprint Champions,appena 1,38. I nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto già nel week end: quota rasoterra per il «2». Milan, il riscatto con il Benevento a 1,35. Milano, 30 aprile 2021 – Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al “Maradona”, dove ilaffronta ile sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati da tre vittorie consecutive, con un nuovo risultato positivo potrebbero abbandonare la terz'ultima piazza. Il pronostico degli analistinon lascia però molte chance agli ospiti, visto che la vittoria delè data a un modesto 1,38, mentre il «2» ...

