Senza Rimorso, su Prime Video in streaming da oggi (Di venerdì 30 aprile 2021) Michael B. Jordan è il protagonista di Senza Rimorso, il film tratto dal libro di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima, da oggi in streaming su Prime Video! Senza Rimorso, il film diretto da Stefano Sollima con star Michael B. Jordan, arriva da oggi 30 aprile in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti registrati al servizio. In Senza Rimorso si racconta la storia di John Clark (Michael B. Jordan) che, dopo che un gruppo di soldati russi uccide la sua famiglia a causa del suoi coinvolgimento in un'operazione top secret, decide di andare alla ricerca degli assassini. L'uomo unisce le forze con una donna che faceva parte dei Navy SEAL (Jodie ...

