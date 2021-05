Sangiovanni, Giulia Stabile gli scrive una lettera d'amore (Di venerdì 30 aprile 2021) Giulia ha letto la sua lettera per Sangiovanni. Non solo hit, dinamiche, un regolamento semplice e alunni interessanti, quest'anno nella scuola di Amici sono sbocciate anche diverse storie d'amore. La ... Leggi su stranotizie (Di venerdì 30 aprile 2021)ha letto la suaper. Non solo hit, dinamiche, un regolamento semplice e alunni interessanti, quest'anno nella scuola di Amici sono sbocciate anche diverse storie d'. La ...

AmiciUfficiale : Giulia legge la lettera che ha scritto per Sangiovanni… ?? #Amici20 - AmiciUfficiale : Dopo aver visto la classifica dei cantanti, Giulia è preoccupata per Sangiovanni… #Amici20 - ireeene_m : SE ADESSO IN SFIDA CON GIULIA CI FOSSE STATO SANGIOVANNI E STASH AVESSE VOTATO PER LUI, GLI AVREI DATO FUOCO INSIEM… - Graceafterall : Forse sto giro vince Giulia dato che la prova non è con Sangiovanni. #Amici20 - chiamatemiciro : è palese che la finale se la giocano sanGiovanni e Giulia. quindi San Giovanni sa che vincerà Giulia. #Amici20 -