Advertising

TV7Benevento : Russia: Speranza, 'sostegno e solidarietà a Sassoli'... - DanteCG_ART : ?? Povero @DavidSassoli. La #Russia gli nega l’accesso al paese e #Speranza che fa? gli offre sostegno e solidarietà… - scimmiaintesta : @VitoGulli Amici ucraini mi dicono che conflitto usa Russia a settembre è già scritto. Il liberal di sto cazzo. Ame… - gettasofia : RT @albo_interista: - Lasciare continuare l’invasione di migranti; - Votare al parlamento europeo cagate come #GreenPass e Recovery Fund; -… - HANIA243474887 : RT @albo_interista: - Lasciare continuare l’invasione di migranti; - Votare al parlamento europeo cagate come #GreenPass e Recovery Fund; -… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Speranza

... questo è il risultato quando siamo giunti ormai all'intervallo lungo della partita che inè ... Si tratta allora di capire cosa succederà sul parquet tra poche ore, lacon gli occhi ...Un anno, con laovviamente di vincere il nostro girone: in caso contrario, dovremmo andare ... Come avversarie potremmo pescare allora il Belgio o ladalla prima fascia, poi sulla carta ...Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Sostegno e solidarietà a David Sassoli”. Lo scrive su twitter il ministro Roberto Speranza.Ma sarà chiesta una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia. Il ministro: «Grazie a me un piano ora c’è» ...