Ratchet & Clank | Rift Apart | l’anteprima dopo lo State of Play – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nel nuovoofabbiamo visto un lungo gamedella nuova, attesissima avventura sviluppata da Insomniac Games perStation 5.. Sony ha praticamente dedicato il nuovoofdel 29 aprile a. Preceduto dai brevissimi trailer di Subnautica: Below Zero e Among Us, il titolo Insomniac Games si è mostrato con quindici minuti abbondanti di gameche ci hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. Che i ragazzi di Burbank fossero dei maghi già lo sapevamo, ma il titolo in uscita l’11 giugno prossimo potrebbe facilmente essere la loro opera migliore: è davvero difficile … Anteprime giochiStation 5Read More L'articolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ratchet &

... definendo il tutto come un gioco appartenente a PlayStation 6 (salvo poi abbassare ironicamente il tiro): Vi ricordiamo che& Clank Rift Apart arriverà sul mercato l' 11 giugno 2021 ...& Clank: Rift Apart - PlayStation 5 Amazon 79 Vedi offerta 5G senza compromessi? Oppo Reno 4 Z , compralo al miglior prezzo da ePrice a 234 euro . 5 condivisioni Condividi Tweet killy79 FONTE ...Sviluppato da Innersloth, Among Us è un prodotto ambientato nello spazio ed incentrato sul comparto online dove lavoro di squadra e tradimenti sono 'all'ordine del giorno': ...Insomniac Games ha mostrato 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart allo State of Play di fine aprile, il gioco torna a farsi vedere a poche settimane dal lancio, previsto per l'11 giugno ...