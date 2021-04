Proroga IRAP al 30 settembre 2021 in arrivo: la novità del Mef (Di venerdì 30 aprile 2021) In arrivo la Proroga IRAP al 30 settembre 2021. Questo l’annuncio ufficiale del Ministero dell’economia in una nota stampa. La norma in questione sarà emanata presto ed inserita nel Decreto Sostegni bis. Farà slittare il versamento dell’imposta dal 30 aprile a settembre, appunto. Lo slittamento riguarda l’IRAP non versata entro oggi 30 aprile, e l’errata applicazione del decreto rilancio alle previsioni di esonero. Come riportato nel Comunicato stampa numero 87 del Mef: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà Prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) Inlaal 30. Questo l’annuncio ufficiale del Ministero dell’economia in una nota stampa. La norma in questione sarà emanata presto ed inserita nel Decreto Sostegni bis. Farà slittare il versamento dell’imposta dal 30 aprile a, appunto. Lo slittamento riguarda l’non versata entro oggi 30 aprile, e l’errata applicazione del decreto rilancio alle previsioni di esonero. Come riportato nel Comunicato stampa numero 87 del Mef: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione saràto dal 30 aprileal 30il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’non ...

