Perché Inter-Sampdoria può cambiare orario

Leggi su serieanews

(Di venerdì 30 aprile 2021)potrebbe: la richiesta della Prefettura per il match in programma alle 18 di domenica 9 maggio L’sente aria di festa. Domenica 2 maggio potrebbe arrivare l’aritmetica dello scudetto. Appuntamento rimandato al massimo di sette giorni nel caso in cui non dovesse verificarsi la giusta combinazione di risultati. Vittoria della squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.