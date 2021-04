Non rispetta le restrizioni: multati Tony Colombo e Tina Rispoli per un party non legale (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera il cantante neomelodico è stato sanzionato per non aver rispettato le restrizioni anti-covid. Tony Colombo e la moglie, multa per una festa illegale nel napoletano: con loro altre 47 persone su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera il cantante neomelodico è stato sanzionato per non averto leanti-covid.e la moglie, multa per una festa ilnel napoletano: con loro altre 47 persone su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Non rispetta Positivo al Covid non rispetta la quarantena: denunciato nel Pisano Denunciato dalla polizia per epidemia colposa perché, nonostante fosse positivo, ha violato la quarantena. È successo nel Pisano. Un uomo di 31 anni, positivo al Covid - 19, non ha rispettato la quarantena e si è incontrato con una donna in un albergo della provincia. Sarebbe stato proprio il nominativo lasciato in hotel per la registrazione a far scoprire alla polizia ...

Bari, in riva al mare la lezione sulla cura dell'ambiente per 80 bambini di seconda elementare 'Abbiamo spiegato loro, giocando, quello che accade quando non si rispetta l'ambiente - racconta Roberto Tatoli , fondatore del gruppo di volontari - abbiamo simulato un'azione di clean up, portando ...

Che fare se il datore di lavoro non rispetta l'orario contrattuale? La Legge per Tutti Coronavirus, in calo l’incidenza dei contagi: 146 ogni 100mila abitanti Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81: torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L'incidenza dei co ...

MotoGP, Morbidelli: "Buone sensazioni ma non riuscirò a lottare per il mondiale" Dopo aver chiuso le FP2 con il 4° tempo, il pilota della Yamaha Petronas è soddisfatto per il feeling con la moto e per il passo. Sulla lotta al mondiale: "Gli altri team sono molto avanti, dovrò esse ...

