NETFLIX LE NOVITÀ DI MAGGIO 2021: IL DIVIN CODINO, IL RITORNO DI LUCIFER E LOVE, DEATH + ROBOTS, JUPITER’S LECAGY (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna puntualissimo l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le NOVITÀ di NETFLIX relative al mese di MAGGIO 2021, come sempre ricco di proposte. Scopritele dopo il salto. NETFLIX risponde alla concorrenza sempre più agguerrita delle nuove piattaforme streaming con un mese di MAGGIO ricco di nuove serie e film originali che come sempre mescoleranno diversi generi, e soprattutto qualità e quantità. Per le serie segnaliamo tra le tante il RITORNO dell’attesissima LUCIFER con la seconda parte della 5° stagione, la nuova JUPITER’S Legacy e la miniserie Halston. Tra i film arriva l’italiano Il DIVIN CODINO basato sulla storia del campione leggendario Roberto Baggio, l’intenso Monster, il ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna puntualissimo l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte ledirelative al mese di, come sempre ricco di proposte. Scopritele dopo il salto.risponde alla concorrenza sempre più agguerrita delle nuove piattaforme streaming con un mese diricco di nuove serie e film originali che come sempre mescoleranno diversi generi, e soprattutto qualità e quantità. Per le serie segnaliamo tra le tante ildell’attesissimacon la seconda parte della 5° stagione, la nuovaLegacy e la miniserie Halston. Tra i film arriva l’italiano Ilbasato sulla storia del campione leggendario Roberto Baggio, l’intenso Monster, il ...

Advertising

bubinoblog : NETFLIX LE NOVITÀ DI MAGGIO 2021: IL DIVIN CODINO, IL RITORNO DI LUCIFER E LOVE, DEATH + ROBOTS, JUPITER'S LECAGY - cinemaecritica : Box Office Usa Svettano Molte Novità I Più Visti dal 23 al 25 Aprile su… - moviestruckers : #Netflix: le novità in arrivo a maggio 2021 - infoitcultura : Netflix, tutte le novità in arrivo a maggio 2021! | Isa e Chia - nientepopcorn : Il trailer pubblicato qualche giorno fa da .@NetflixIT ci ha piacevolmente stupito e, ora, non vediamo l'ora che ar… -