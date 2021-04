LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rodrigo e Antonelli dominano la FP2, bene Foggia e Migno, Acosta risale (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 14.01 Si chiude qui il venerdì di Jerez per la Moto3. Grazie per la cortese attenzione, a domani per FP3 e qualifiche! 14.00 Si chiude un venerdì positivo per i colori azzurri. Antonelli in primis sta davvero impressionando, con Fenati che cerca continuità e Migno che insegue da vicino. Acosta risale e si mette in Q2. 13.59 Foggia chiude solamente 22esimo ma è comunque dentro grazie al crono di questa mattina. 13.58 CLASSIFICA TEMPI FP2 1 2 G. Rodrigo 1:45.651 2 23 N. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 14.01 Si chiude qui il venerdì di Jerez per la. Grazie per la cortese attenzione, a domani per FP3 e qualifiche! 14.00 Si chiude un venerdì positivo per i colori azzurri.in primis sta davvero impressionando, con Fenati che cerca continuità eche insegue da vicino.e si mette in Q2. 13.59chiude solamente 22esimo ma è comunque dentro grazie al crono di questa mattina. 13.58 CLASSIFICA TEMPI FP2 1 2 G.1:45.651 2 23 N. ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, #Antonelli guida la pattuglia italiana #SpanishGP… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Jerez FP1: @_Nicco23 in vetta, @dennisfoggia71 è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Jerez FP1: @_Nicco23 in vetta, @dennisfoggia71 è sesto - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna 2021 in DIRETTA: scatta la FP1! Migno Fenati Antonelli e Foggia cercano il feeling a Jerez -… - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, gli italiani sfidano lo scatenato #Acosta!… -