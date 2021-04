L’Intelligenza Artificiale al servizio della vulcanologia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 aprile 2021) Elaborare e classificare la composizione delle rocce vulcaniche dell'area napoletana attraverso l'intelligenza. Questo l'obiettivo dello studio "Machine learning applied to rock geochemistry for predictive outcomes: The Neapolitan volcanic history case" appena pubblicato sulla rivista 'Journal of Volcanology and Geothermal Research' e opera di due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e(INGV). Il lavoro rappresenta un nuovo 'punto di partenza' per lo sviluppo delle analisi petrologiche utilizzando i database già in possesso ai ricercatori."La composizione chimica delle rocce - spiega Monica Piochi, ricercatrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV - consta del contenuto di numerosi elementi presenti nella roccia come silicio, calcio, potassio, stronzio, piombo, zolfo, arsenico, uranio, bario e via di seguito. ...