Invalsi Primaria, utilizzo dei moduli web prove cartacee: tutti i compiti della segreteria, con modello circolare DS (Di venerdì 30 aprile 2021) A partire dal 28 aprile 2021 la segreteria scolastica, all'interno della propria area riservata (https://Invalsiareaprove.cineca.it/?get=accesso), nella sezione "Rilevazioni Nazionali", può già visualizzare i moduli web dedicati alle attività da svolgere per la somministrazione delle prove cartacee Scuola Primaria nel box 'prove cartacee – somministrazioni a.s. 2020-21'.

