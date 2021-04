**Governo: Letta, 'deve durare per tutta la legislatura'** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Io penso che questo governo deve durare per tutta la legislatura, deve avere respiro e polmoni lunghi". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Io penso che questo governoperlaavere respiro e polmoni lunghi". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

Advertising

Rinaldi_euro : Questo già si sente Presidente del Consiglio! ?????? Letta: 'Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro… - LegaSalvini : IMMIGRAZIONE, FORZA ITALIA CONTRO ENRICO LETTA: 'SE VUOLE IMPORRE LA SUA LINEA, SALTA IL GOVERNO DRAGHI' - matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - katiasantange11 : RT @andr900: “Non è mai successo con un mio governo che un porto rimanesse chiuso” Conte durante il dibattito con Bettini e Letta. Il pr… - TV7Benevento : **Governo: Letta, 'deve durare per tutta la legislatura'**... -