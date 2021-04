Google vuole un Play Store più concreto e informativo, senza elementi fuorviantiHDblog.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli sviluppatori non potranno più dire che la loro app è “la migliore” o la “#1 in classifica”.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli sviluppatori non potranno più dire che la loro app è “la migliore” o la “#1 in classifica”.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Google vuole un Play Store concreto, informativo e senza slogan vuoti - MonkeyD77193683 : @AFGiudice @ValerioLettieri Alessandro, non ci vuole un genio a scrivere Suning su Google e a vedere le azioni come… - MrS0n1c : Se qualcuno ha dubbi su cosa significhi, scrivetemi, se qualcuno vuole una soluzione immediata a quanto accaduto ed… - Stoupwhiff : Goblinz Studio ha annunciato il lancio del dungeon defender Legend of Keepers per Nintendo Switch, PC e Google Stad… - Giuly927 : Come sempre ci vuole Google traduttore per le spiegazioni di Rosolino ?? #isola -