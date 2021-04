Gianni Di Marzio su Gattuso: “Attaccato di proposito” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Le parole di Gianni Di Marzio a Marte Sport Live: “Gattuso non è stato affatto protetto dalla stampa, a volte è stato Attaccato di proposito. Questo non mi è piaciuto. Adesso la situazione sta cambiando, ora però bisogna stare tranquilli e centrare la zona Champions. Il Cagliari? L’ho seguito nelle ultime settimane, sono molto amico di Semplici. Da quando è arrivato, la squadra è cambiata. Lo stesso Pavoletti è diventato un trascinatore. Ha anche giocatori importanti e di esperienza, mi riferisco a Godin. Forse non hanno avuto dei veri leader nel corso di questo campionato. Il Napoli deve stare molto attento a Cagliari, ma gli azzurri sono superiori. Bisogna fare la partita dall’inizio, credo che il Napoli possa partire con Mertens dall’inizio che è più palleggiatore nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Le parole diDia Marte Sport Live: “non è stato affatto protetto dalla stampa, a volte è statodi. Questo non mi è piaciuto. Adesso la situazione sta cambiando, ora però bisogna stare tranquilli e centrare la zona Champions. Il Cagliari? L’ho seguito nelle ultime settimane, sono molto amico di Semplici. Da quando è arrivato, la squadra è cambiata. Lo stesso Pavoletti è diventato un trascinatore. Ha anche giocatori importanti e di esperienza, mi riferisco a Godin. Forse non hanno avuto dei veri leader nel corso di questo campionato. Il Napoli deve stare molto attento a Cagliari, ma gli azzurri sono superiori. Bisogna fare la partita dall’inizio, credo che il Napoli possa partire con Mertens dall’inizio che è più palleggiatore nel ...

