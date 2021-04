Francesco Monte pubblica il video del suo singolo con Lee Ryan (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovo video di Francesco Monte Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Francesco Monte. Come sappiamo ormai da poco più di un anno l’ex tronista ha debuttato nel mondo della musica, pubblicando dapprima la canzone Siamo Già Domani, e in seguito il brano Andiamo Avanti, che hanno ottenuto un discreto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovodiNelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato. Come sappiamo ormai da poco più di un anno l’ex tronista ha debuttato nel mondo della musica,ndo dapprima la canzone Siamo Già Domani, e in seguito il brano Andiamo Avanti, che hanno ottenuto un discreto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Francesco Monte pubblica il video del suo singolo con Lee Ryan - #Francesco #Monte #pubblica #video - Novella_2000 : Francesco Monte e Lee Ryan dei Blue: ecco il video ufficiale di Work This Out - CheDonnait : Grazie Cechu per questi momenti trash. Tvb. #ceciliarodriguez #francescomonte #isola - _mvshu_ : perché so solo adesso di questo duetto tra lee ryan e Francesco Monte? - virusixx : RT @i_buona: Francesco Monte, guarda cosa ti sei perso e rosica #isola #giuliasalemi #isoladeifamosi -