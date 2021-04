Divieto di ingresso in Russia, Zingaretti esprime solidarietà a David Sassoli (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “solidarietà e vicinanza piena a David Sassoli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche europee contro ogni tentativo di intimidazione da parte della Russia. L’Europa è libertà e democrazia. Questi sono i valori fondativi. I valori che difenderemo sempre”. Così l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti (foto), governatore del Lazio, nell’esprimere solidarietà al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che insieme alla commissaria Jourova e ad altri 6 dirigenti europei si è visto applicare dalla Russia il Divieto di ingresso nel Paese di Putin, in risposta alle sanzioni dell’Ue. Anche il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni ha espresso ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “e vicinanza piena ae a tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche europee contro ogni tentativo di intimidazione da parte della. L’Europa è libertà e democrazia. Questi sono i valori fondativi. I valori che difenderemo sempre”. Così l’ex segretario del Pd Nicola(foto), governatore del Lazio, nell’real presidente del Parlamento Europeo,, che insieme alla commissaria Jourova e ad altri 6 dirigenti europei si è visto applicare dallaildinel Paese di Putin, in risposta alle sanzioni dell’Ue. Anche il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni ha espresso ...

