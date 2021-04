DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: finalmente in pista, risolto il problema al tombino (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Verstappen si prende subito la vetta con 0.357 di vantaggio su Leclerc. 16.13 1’21?294, Leclerc al comando con la Ferrari davanti a Ocon e Sainz. Chiaramente sono solo i primi tempi. 16.12 Tutti i piloti utilizzano gomme medie, ad eccezione del russo Mazepin (Haas) che monta le hard. 16.11 Anche le Ferrari in pista. 16.10 Il primo a scendere in pista è il francese Ocon con la Alpine. 16.10 SEMAFORO VERDE! Iniziano le FP2 con 10 minuti di ritardo! 16.08 Le FP2 dureranno 60 minuti. 16.05 Chris Horner a SkySport: “Le prime due gare sono state molto emozionanti, ma anche stressanti. Se anche le prossime saranno così, sarà un anno fenomenale. Saranno Hamilton e Verstappen a giocarsi il titolo, sarei sorpreso che ci fossero altri piloti in lotta“. 16.04 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Verstappen si prende subito la vetta con 0.357 di vantaggio su Leclerc. 16.13 1’21?294, Leclerc al comando con la Ferrari davanti a Ocon e Sainz. Chiaramente sono solo i primi tempi. 16.12 Tutti i piloti utilizzano gomme medie, ad eccezione del russo Mazepin (Haas) che monta le hard. 16.11 Anche le Ferrari in. 16.10 Il primo a scendere inè il francese Ocon con la Alpine. 16.10 SEMAFORO VERDE! Iniziano le FP2 con 10 minuti di ritardo! 16.08 Le FP2 dureranno 60 minuti. 16.05 Chris Horner a SkySport: “Le prime due gare sono state molto emozionanti, ma anche stressanti. Se anche le prossime saranno così, sarà un anno fenomenale. Saranno Hamilton e Verstappen a giocarsi il titolo, sarei sorpreso che ci fossero altri piloti in lotta“. 16.04 ...

