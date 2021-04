“Ci saranno anche loro”. Pio e Amedeo, a Felicissima Sera due ospiti d’eccezione. La bomba a pochissimo dalla puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima puntata di ‘Felicissima Sera’ nella Serata del 30 aprile. Il programma di Canale 5, condotto da Pio e Amedeo, ha riscosso un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa. Nelle precedenti due puntate hanno superato i 4 milioni di telespettatori, riuscendo a battere sia Serena Rossi con la ‘Canzone Segreta’ che Carlo Conti con ‘Top Dieci’. ospiti d’eccezione anche nell’atto conclusivo della trasmissione, che si preannuncia scoppiettante come anticipato dai comici. Tra gli ospiti confermati già da alcuni giorni ci sono: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Ma poco fa i conduttori hanno annunciato la presenza di altre due persone ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultimadi ‘’ nellata del 30 aprile. Il programma di Canale 5, condotto da Pio e, ha riscosso un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa. Nelle precedenti due puntate hanno superato i 4 milioni di telespettatori, riuscendo a battere sia Serena Rossi con la ‘Canzone Segreta’ che Carlo Conti con ‘Top Dieci’.nell’atto conclusivo della trasmissione, che si preannuncia scoppiettante come anticipato dai comici. Tra gliconfermati già da alcuni giorni ci sono: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Ma poco fa i conduttori hanno annunciato la presenza di altre due persone ...

