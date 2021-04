Calabria e Kjaer influenzati: in dubbio per Milan - Benevento (Di venerdì 30 aprile 2021) Proprio quando sembrava che Stefano Pioli avesse finalmente a disposizione l'intera rosa (rientrato anche il terzo portiere Antonio Donnarumma), arrivano notizie un po' preoccupanti per il Milan dal ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Proprio quando sembrava che Stefano Pioli avesse finalmente a disposizione l'intera rosa (rientrato anche il terzo portiere Antonio Donnarumma), arrivano notizie un po' preoccupanti per ildal ...

Advertising

TeofiloSteven : RT @FraNasato: Secondo Milannews Romagnoli al posto di Kjaer, su Calabria decisione domani #Milan - FraNasato : Secondo Milannews Romagnoli al posto di Kjaer, su Calabria decisione domani #Milan - _BeatriceSarti : Kjaer e Calabria saranno comunque domani a Milanello per l’ultimo test e provare a essere tra i convocati di… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Calabria e Kjaer influenzati: in dubbio per #MilanBenevento - sportli26181512 : Calabria e Kjaer influenzati: in dubbio per Milan-Benevento: Calabria e Kjaer influenzati: in dubbio per Milan-Bene… -