Ascolti tv 29 aprile 2021: Un passo dal cielo cala, ma stravince (Di venerdì 30 aprile 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 domina la serata Non c'è gara negli Ascolti tv del giovedì sera e così Un passo dal cielo 6 su Rai1 ha registrato il 20,2% di share media con 4,747 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 21,63% e 4,9 milioni. Dietro L'Isola dei Famosi su Canale5 con il 16,5% e 2,871 milioni di contatti. Sette giorni fa l'adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 16,90% e 2,8 milioni. Terza posizione per la semifinale di Europa League tra il Manchester United e la Roma, vinta per 6 a 2 dagli inglesi, su Tv8 con il 7% e 1,704 milioni di tifosi collegati. Il match ha raggiunto l'11,9% di share sommando anche la visione sui canali Sky Sport.

