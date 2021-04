Adani non ha dubbi: «Togliendo i 3 mesi di crisi, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto» (Di venerdì 30 aprile 2021) Lele Adani ha parlato del Napoli e della sua stagione durante l’ultima puntata della Bobo Tv Lele Adani, ai microfoni della Bobo TV su Twich, ha parlato di Gennaro Gattuso e del Napoli. Le sue parole. «Se togliamo il periodo in cui non aveva nessuno, dove aveva 11-13 giocatori, ha fatto vedere grandi cose in campo. Puoi amare Gasperini, Conte, però il campo ha dato ragione a Gattuso. Se togli quei tre mesi lì, il Napoli avrebbe giocato per lo scudetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Leleha parlato dele della sua stagione durante l’ultima puntata della Bobo Tv Lele, ai microfoni della Bobo TV su Twich, ha parlato di Gennaro Gattuso e del. Le sue parole. «Se togliamo il periodo in cui non aveva nessuno, dove aveva 11-13 giocatori, ha fatto vedere grandi cose in campo. Puoi amare Gasperini, Conte, però il campo ha dato ragione a Gattuso. Se togli quei trelì, ilgiocato per lo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

