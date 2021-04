Tutte le sfide della transizione ecologica secondo Edo Ronchi (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre il Governo Draghi sta inviando alla Commissione europea, dopo il canonico passaggio in Parlamento e nei tempi previsti, la stesura definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dove le risorse per la “transizione ecologica” sono le più consistenti (69 miliardi sui 221 previsti), si stanno delineando a livello globale nuove strategie per la lotta al cambiamento climatico attraverso quella transizione verso un’economia più sostenibile, vista non più come rinuncia a qualcosa, ma come opportunità di crescita e benessere. Il segnale più forte lo hanno lanciato, nella Giornata della Terra, i quaranta maggiori leader mondiali, in un summit virtuale, voluto dal presidente americano Joe Biden, dove tutti si sono impegnati ad agire, da subito, per contrastare i cambiamenti del clima. In questo scenario, ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre il Governo Draghi sta inviando alla Commissione europea, dopo il canonico passaggio in Parlamento e nei tempi previsti, la stesura definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dove le risorse per la “” sono le più consistenti (69 miliardi sui 221 previsti), si stanno delineando a livello globale nuove strategie per la lotta al cambiamento climatico attraverso quellaverso un’economia più sostenibile, vista non più come rinuncia a qualcosa, ma come opportunità di crescita e benessere. Il segnale più forte lo hanno lanciato, nella GiornataTerra, i quaranta maggiori leader mondiali, in un summit virtuale, voluto dal presidente americano Joe Biden, dove tutti si sono impegnati ad agire, da subito, per contrastare i cambiamenti del clima. In questo scenario, ...

