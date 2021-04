Strage Macerata, processo Traini: per la Cassazione è razzismo sparare a chi ha pelle nera (Di giovedì 29 aprile 2021) Aggirarsi per le strade di una città "per sparare ad ogni persona di pelle nera" incontrata nel "tragitto" e "senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto il colore della pelle" è un comportamento dalla "obiettiva connotazione di odio razziale". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di condanna a 12 anni di carcere per Luca Traini, il 31enne di "ideologie nazifasciste", autore della Strage di Macerata. Una Strage aggravata dall'odio razziale per aver sparato "a casaccio" ferendo sei migranti la mattina del tre febbraio 2018 mentre a bordo della sua auto percorreva varie vie della cittadina marchigiana. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Aggirarsi per le strade di una città "perad ogni persona di" incontrata nel "tragitto" e "senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto il colore della" è un comportamento dalla "obiettiva connotazione di odio razziale". Lo sottolinea lanelle motivazioni di condanna a 12 anni di carcere per Luca, il 31enne di "ideologie nazifasciste", autore delladi. Unaaggravata dall'odio razziale per aver sparato "a casaccio" ferendo sei migranti la mattina del tre febbraio 2018 mentre a bordo della sua auto percorreva varie vie della cittadina marchigiana.

