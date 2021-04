Letta e Conte a Verso le Agorà | prove tecniche di coalizione di centrosinistra

(Di giovedì 29 aprile 2021) Oltre 10mila contattimporanei per il webinar "le". Un'iniziativa online che ha come obiettivo rafforzare laprogressista su temi come la giustizia sociale, la progressività fiscale, la centralità della persona e il rinnovamento dell'Europa

Advertising

fattoquotidiano : Dopo poco più di un mese dal loro primo incontro, il segretario del Pd, Enrico Letta, e l’ex premier Giuseppe Conte… - CarloCalenda : Siamo in una fase letargica della politica italiana. Effetto Draghi. Qualche volta polemicuccia da asilo. Ma a febb… - matteosalvinimi : Ma Letta e Conte, che minacciano e insultano, si fidano degli Italiani o no? Restituiamo libertà di uscire e lavora… - grecolaci : RT @andr900: “Non è mai successo con un mio governo che un porto rimanesse chiuso” Conte durante il dibattito con Bettini e Letta. Il pr… - francescotozz11 : RT @jacopo_iacoboni: “Non è mai successo con un mio governo che un porto rimanesse chiuso” Giuseppe Conte ha asserito ciò durante il dibatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Conte

Giuseppe, alla fine, pare convinto: non può più stare in silenzio, rinviare, promettere, consultare. Al previsto appuntamento della tavola rotonda on line con il segretario del Pd Enrico(...Giuseppe, alla fine, pare convinto: non può più stare in silenzio, rinviare, promettere, consultare. Al previsto appuntamento della tavola rotonda on line con il segretario del Pd Enrico(...Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...Bolkestein è il nome della direttiva europea che prende il nome dall’ex commissario alla Concorrenza Frist Bolkestein. Era il 2006, alla guida della Commissione europea c’era Romano Prodi. E l’Europa, ...