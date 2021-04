Incidente nel cantiere Amazon ad Alessandria. Morto un operaio (Di giovedì 29 aprile 2021) Alessandria, 29 aprile 2021 - Tragedia sul lavoro questa mattina in un cantiere della logistica di Amazon: un uomo è Morto e altri cinque, uno in condizione disperate sono rimasti ferti per il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 aprile 2021 - Tragedia sul lavoro questa mattina in undella logistica di: un uomo èe altri cinque, uno in condizione disperate sono rimasti ferti per il ...

Advertising

MGualtierotti : RT @FilcaCisl: Incidente nel cantiere #Amazon di #Alessandria, Cisl e Filca: 'Tragedia inaccettabile, subito interventi per garantire la si… - EmilioSoldatini : RT @FilcaCisl: Incidente nel cantiere #Amazon di #Alessandria, Cisl e Filca: 'Tragedia inaccettabile, subito interventi per garantire la si… - filca_lazionord : RT @FilcaCisl: Incidente nel cantiere #Amazon di #Alessandria, Cisl e Filca: 'Tragedia inaccettabile, subito interventi per garantire la si… - AlexBongini : RT @FilcaCisl: Incidente nel cantiere #Amazon di #Alessandria, Cisl e Filca: 'Tragedia inaccettabile, subito interventi per garantire la si… - Zipnews : 'Alessandria, incidente nel cantiere del polo logistico #Amazon: 1 morto e 5 feriti' #zipnews -