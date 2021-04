“Ho perso un bambino”: la confessione a cuore aperto di Natalia Paragoni spiazza tutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo aver rivelato dettagli intimi sulla sua vita sessuale, Natalia Paragoni confessa un’esperienza molto dolorosa che riguarda anche Zelletta Sono bastati pochi dettagli della sua vita intima per far infervorare gli animi degli utenti Instagram, molti dei quali non hanno apprezzato le battute di Natalia. La fidanzata di Andrea Zelletta, uno degli ex gieffini più amati, ha rivelato di aver avuto dolori alla spalla a causa di una relazione fisica un po’ “turbolenta”. Ad insorgere contro di lei Karina Cascella, secondo la quale “Si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. LEGGI ANCHE => Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nessun tradimento. Giacomo Urtis: “Me l’hanno garantito” Accuse decisamente gravi rispetto all’ingenuità con ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo aver rivelato dettagli intimi sulla sua vita sessuale,confessa un’esperienza molto dolorosa che riguarda anche Zelletta Sono bastati pochi dettagli della sua vita intima per far infervorare gli animi degli utenti Instagram, molti dei quali non hanno apprezzato le battute di. La fidanzata di Andrea Zelletta, uno degli ex gieffini più amati, ha rivelato di aver avuto dolori alla spalla a causa di una relazione fisica un po’ “turbolenta”. Ad insorgere contro di lei Karina Cascella, secondo la quale “Si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. LEGGI ANCHE =>e Andrea Zelletta, nessun tradimento. Giacomo Urtis: “Me l’hanno garantito” Accuse decisamente gravi rispetto all’ingenuità con ...

ShakeMyParanoia : Io mi lamento della mia vita ma ho appena scoperto che un bambino di 6 anni dopo aver perso la madre per un tumore… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Natalia Paragoni si racconta senza filtri: 'Ho perso un bambino, è stato un dolore immenso.”… - MarioBro66 : Natalia ha perso il bambino #uominiedonne #prelemi #tzvip #isola - incompiutax : RT @mylady20151: @amabilecreatura C'era una volta un bambino di 6 anni. Il papà aveva perso il lavoro e per mantenere la famiglia decise di… - pasqualevatino : Ci aspettiamo sempre la meraviglia in tutto ciò che vediamo,nei posti in cui andiamo,e in tutto ciò che facciamo,ma… -