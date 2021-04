Germania:infermiere,'terapie intensive piene, noi al limite' (Di giovedì 29 aprile 2021) "Le terapie intensive sono piene e lo erano già prima del Covid,. Si sarebbe dovuto pensare cinque, sei anni fa al problema della mancanza di personale in questi ambiti sanitari". Lo ha detto Ricardo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "Lesonoe lo erano già prima del Covid,. Si sarebbe dovuto pensare cinque, sei anni fa al problema della mancanza di personale in questi ambiti sanitari". Lo ha detto Ricardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania infermiere Germania:infermiere,'terapie intensive piene, noi al limite' Lo ha detto Ricardo Lange, infermiere di terapia intensiva che oggi a Berlino ha rilasciato un'intensa testimonianza, durante la conferenza stampa, alla presenza del ministro della Sanità Jens Spahn ...

'Oltre la strategia vaccinocentrica. Il Senato impegna il governo sulle terapie domiciliari' È una mezza verità, perché la Germania ha un'età mediana di un anno superiore all'Italia ed anche ... spesso neolaureato, e un infermiere) le quali fanno quello che possono, ma sono sempre troppo poche ...

